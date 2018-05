Direcção de Saúde retira campanha do Dia Mundial da Audição

Um cartaz da Direcção-Geral de Saúde (DGS) desvendado no dia Mundial da Audição, que se assinalou a 3 de Março, causou indignação entre a Federação Portuguesa das Associações de Surdos que considerou a mesma imagem como "grosseiramente desrespeitosa" para as pessoas surdas ou deficientes auditivas.

O cartaz, que mostra uma pessoa a encostar a mão à orelha, exageradamente grande, foi retirado pela DGS e foi emitida uma justificação.





Campanha audição Foto: DGS

O Bloco de Esquerda tinha apresentado quatro perguntas ao Ministério da Saúde sobre a imagem difundida, considerando que a "imagem é não só infeliz como insultuosa para com as pessoas surdas". O BE acrescenta ainda que "a inclusão não se faz caricaturando quem se quer incluir", pedindo ainda que a DGS formulasse um pedido de desculpas aos visados.

O Ministério da Saúde garantiu, através de resposta às perguntas do BE, que por parte da Direcção-Geral de Saúde não "existiu qualquer intenção de ser injurioso ou mesmo jocoso para com qualquer cidadão, muito menos, em particular, aqueles que sofrem problemas de audição".

A DGS justifica-se dizendo que a intenção era alertar "tão-somente", para a problemática da perda de audição.