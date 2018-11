Direcção de Catarina Martins consegue vitória esmagadora

A moção apresentada pela direcção de Catarina Martins conseguiu 90% dos votos do congresso, conseguindo uma ´maioria esmagadora para a Mesa Nacional.

A lista encabeçada por Catarina Martins para a Mesa Nacional foi eleita com 457 votos, tendo a lista adversária conquistado apenas 62 votos. A Moção A conseguiu 70 madatos na Mesa Nacional e a C conseguiu apenas 10. Foi uma vitória esmagadora da actual direcção bloquista. Registaram-se ainda 57 votos brancos e oito votos nulos.



A segunda Moção a ser votada foi a moção M - Um Bloco Que Não se Encosta, que decidiu não apresentar lista à direcção "por falta de condições", como referiu o líder da moção, Francisco Pacheco, em declarações ao jornal Expresso. A moção M chegou à convenção com 7,5% dos 625 delegados eleitos pelo Bloco para esta convenção.

Já a moção C recebeu o mais reduzido apoio de uma grande minoria de apoios. Os apoiantes da moção que pedia por "Mais Democracia, Mais Organização" chegara à convenção com 1,9% dos delegados.



Foram contadas as abstenções depois de contados os votos para a moção C, tendo-se contabilizado duas abstenções .



Votação para a Mesa Nacional



Para o Conselho Directivo, dos 584 delegados, registaram-se 76 votos brancos, 14 votos nulos e 494 votos para a Moção A.