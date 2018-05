Diogo Gaspar até presépios de Maria Cavaco alugou

O ex-director do Museu da Presidência é acusado de abuso de poder, tráfico de influência e branqueamento de capitais num total de 42 crimes.

O ex-director do Museu da Presidência da República é acusado de ter desviado obras de arte e móveis de Belém. Mas Diogo Gaspar terá igualmente alugado a colecção de presépios de Maria Cavaco Silva, a mulher do presidente Aníbal Cavaco Silva, por 30 mil euros, diz o Ministério Público.



O aluguer terá ocorrido no Natal de 2011. As figuras que compunham a representação do nascimento de Cristo seguiram para Espanha para serem expostas na fundação Mercedes Calles y Carlos Ballestero, em Cáceres. Mas as figuras não foram cedidas pelo Museu da Presidência e sim por uma firma alegadamente criada por Diogo GAspar e dois amigos para prestarem serviços ao Palácio de Belém, acusa o Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.



Diogo Gaspar foi esta semana acusado de abuso de poder, tráfico de influência e branqueamento de capitais.



Diogo Gaspar "apresentou a empresa [Traço a Traço] à fundação Mercedes Calles y Carlos Ballestero fazendo crer que ela tinha a posse e disponibilidade dos presépios de Maria Cavaco Silva", refere a acusação citada pelo jornal Público. O então director do Museu da Presidência da República terá alugado as figuras por 30 mil euros, incluindo a embalagem, o transporte e o seguro das peças, bem como os textos explicativos da exposição El Belén – Colección Maria Cavaco Silva.



O arguido terá ainda recebido 1.350 euros da Traço a Traço a título de direitos de autor por ter elaborado os textos da exposição.



A acusação explica ainda que Diogo Gaspar acalentava sonhos de exercer um cargo político ou director de uma fundação e terá tentado convencer o então-ministro da Cultura João Soares a comprar a fábrica Manufactura Tapeçarias de Portalegre e atransformá-la em fundação. A ele e a alguns amigos caberia uma percentagem do negócio, conta o diário. "Se a gente conseguir vender aquilo são cento e tal mil [euros] para cada um", diz a um dos sócios numa conversa escutada pela Polícia Judiciária.

A investigação ao director do Museu da Presidência começou em 2015 na sequência de uma extensa e detalhada denúncia recebida no Ministério Público. "Usa o seu cargo para construir uma sólida rede de tráfico de influências que utiliza em benefício próprio e dos que lhe são íntimos", refere o denunciante. "Servindo-se de uma notável capacidade de argumentação, tem conseguido, ao longo dos anos, o aval financeiro dos sucessivos superiores hierárquicos para todas as iniciativas que toma, mesmo que a temática escolhida não se relacione com o museu".