Dezenas esperam há vários meses pela aprovação do estatuto de asilados por parte do Ministério da Administração Interna. Lei diz que decisão não pode demorar mais de oito dias.

Dezenas de refugiados acolhidos por Portugal estão há meses à espera que lhes fosse atribuído o estatuto de refugiados, mesmo depois de terem recebido o parecer favorável pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Segundo o Público, há 129 processos que esperam, no Ministério da Administração Interna (MAI), a atribuição do estatuto, já depois de terem recebido o parecer do SEF. MAI nega existência de processos pendentes.



O jornal Público falou com associações que referiram a existência de 85 processos à espera da atribuição oficial do estatuto de asilo e proteção subsidiária, mas fonte do processo diz que são quase 129. Questionado, o MAI refere que, de momento "não se encontram processos pendentes de despacho do ministro da Administração Interna referentes a asilo e proteção subsidiária", não informando em que data foram assinados os processos.



Dita a Lei do Asilo (artigo 29º) que o MAI tem, no máximo, oito dias para assinar o parecer emitido pelo SEF, dando-lhe cabimento, ou não. Apenas com a assinatura do MAI, o requerente de asilo pode receber o cartão de autorização de residência.



A Plataforma de Apoio aos Refugiados revelou ao jornal diário que tinha 66 processos pendentes, já com aprovação por parte do SEF, revelando não saber o porquê de muitos deles estarem há cerca de um ano a esperar pela aprovação.