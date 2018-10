Assembleia da República discute projecto-lei do PAN que quer proibir médicos de prescreverem medicamentos para o tratamento da hiperactividade a menores de seis anos. Médicos são contra proibição.

O PAN apresentou um projecto de lei para proibir a prescrição de medicamentos para a hiperactividade e défice de atenção a crianças com menos de seis anos. O projecto vai ser debatido esta quarta-feira na Assembleia. Médicos não concordam com proibição e dizem que medicação deve ser definida por especialistas e não por deputados.

O projecto de lei do PAN - Pessoas, Animais, Natureza, quer que seja "proibida a prescrição e administração de medicamentos que contenham metilfenidato e atomoxetina no tratamento para a Perturbação de Hiperactividade com Défice de Atenção", em crianças com idade inferior a seis anos. Os profissionais de saúde mostraram-se contra e afirmam que a competência de receitar a utilização de medicação competência não cabe a políticos, deputados ou qualquer outra pessoa que não seja especialista ou esteja habilitada a avaliar essa necessidade.

O diploma que vai ser hoje debatido na assembleia defende que as crianças com menos de seis anos que estejam a tomar aqueles medicamentos "devem interromper o tratamento farmacológico, nos termos a definir pelo médico, dando continuidade ao seu acompanhamento psicológico".

O PAN defende um debate alargado à sociedade sobre a matéria, considerando que os medicamentos para a hiperactividade e défice de atenção têm estado a ser usados para "tratar" o que é considerado "mau comportamento" e a falta de atenção nas aulas e, assim, a ajudar a melhorar o rendimento escolar".

Já os profissionais de saúde afirmam que a interferência legislativa num acto médico é inadmissível, principalmente quando já se terá provado que o medicamento é eficaz — mesmo que as bulas dos respectivos medicamentos não recomendem a sua utilização antes dos seis anos de idade. No entanto, alguns especialistas explicaram à SÁBADO que nas bulas vêm apenas recomendações e que há muitos medicamentos que são usados para lá das indicações clínicas para que foram criados.

Na base da "forte sobremedicação" de crianças e jovens com aquela substância ativa estará, segundo o PAN, a "competição social, a necessidade de resultados imediatos e a falta de tempo".

"As denúncias acerca desta prescrição abusiva e exagerada têm gerado controvérsia em vários países e também em Portugal", frisa o partido com assento parlamentar.

André Silva, líder do PAN, sustenta a sua medida legislativa com o argumento de que "não há conhecimento de evidência científica de que seja eficaz o uso de medicação abaixo dos 4 ou 5 anos. E o que vimos do que falámos com especialistas é que o seu uso não é a última linha".

O PAN incluiu um outro artigo prevendo que "cabe à Ordem dos Médicos a definição das sanções disciplinares associadas ao incumprimento" da proibição.

Estima-se que, em Portugal, 23.000 crianças estejam medicadas para a perturbação da hiperactividade com défice de atenção, com os números a apresentarem uma tendência crescente.

"As crianças portuguesas até aos 14 anos estão a consumir mais de 5 milhões de doses por ano de metilfenidato, sendo que o grupo etário dos 10 aos 14 anos foi o responsável pelo maior consumo desta substância, cerca de 3.873.751 doses", confirmava um estudo realizado pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento, em 2015.



Num debate quinzenal realizado em Fevereiro do ano passado, o deputado único do PAN, André Silva, questionou o primeiro-ministro, António Costa, sobre a "forte sobre-medicação de crianças com ritalina", medicamento que "duplicou as vendas nos últimos anos e é tomado por crianças cada vez mais novas", lembra a Lusa.



Também hoje no Parlamento será debatido um projecto de resolução do Bloco de Esquerda que defende a prevenção de consumos excessivos de estimulantes do sistema nervoso central para tratamento da perturbação de hiperactividade com défice de atenção.



O PAN recomenda ainda, num outro projecto de resolução da sua autoria, que o Governo proceda a estudos sobre o diagnóstico da hiperactividade e sobre o consumo de fármacos.