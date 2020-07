Desidério Silva esteve um mês à espera de uma resposta de Rui Rio à carta em que explicava os motivos para querer deixar de ser militante do PSD. Esta terça-feira, Rio esteve no Algarve e o ex-presidente da Câmara de Albufeira achou que aí teria oportunidade de falar com o líder social-democrata. Isso não aconteceu e Desidério usou o Facebook para anunciar a sua desvinculação do partido.

"Tudo nas nossas vidas tem um sentido.



Entendi que após vários anos como militante do PSD era a altura de sair e justificando os motivos da minha saida envie carta ao Presidente do Partido no dia 1 de Julho passado", escreve o ex-presidente do Turismo do Algarve, acrescentando que "nesse dia/noite informei o Presidente do PSD local".

"Passou um mês e não houve qualquer resposta quer do PSD Nacional quer Local", lamenta.

"Ainda hoje o Presidente do Partido andou por Albufeira e como era de esperar nem um sinal. Assim entendi que era de dar conhecimento público do meu pedido de desvinculação do partido que servi com lealdade total durante décadas", justifica Desidério Silva, que critica o que considera ser uma atitude que afasta em vez de unir.

"Assim se vai excluindo em vez de incluir. Quando os valores se afastam do que é essencial e necessario não devemos ser coniventes com essas posturas e atitudes sob pena de perdermos a liberdade de pensar e de intervir em causas que venham a valorizar as pessoas", conclui.





Miguel Pinto Luz, ex-candidato à liderança do PSD contra Rio, usou também o Facebook para lamentar a saída de Desidério Silva.

"Tomei conhecimento da saída do PSD do Desiderio Silva. Com mágoa, confesso. Foi e é um grande Senhor. Estivemos juntos na Comissão Política Nacional liderada por Pedro Passos Coelho. Aprendi a admirar o autarca que tanto fez por Albufeira e mais tarde como Presidente da Região de Turismo do Algarve. Respeito a sua posição, na esperança que um dia volte. Faz falta, muita falta. O PSD precisa de pessoas como o Desidério. Não podemos perder os melhores sem nada fazer. Todos são precisos. Todos", escreveu Pinto Luz.