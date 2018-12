Centristas estão preocupados com impacto da descentralização nos municípios. E querem apreciação parlamentar de sete diplomas.

O CDS requereu a apreciação de sete dos 11 diplomas que estabelecem a descentralização de competências para as autarquias. BE e PCP também vão requerer a apreciação parlamentar dos diplomas já promulgados sobre esta matéria.



Nuno Magalhães considera que a descentralização é, na verdade, um processo de "desresponsabilização do Governo" que o CDS teme que traga "graves problemas para os municípios", a braços com novas competências que não terão capacidade de assegurar.



O CDS tem dúvidas sobre o "pretenso modelo descentralizado", que considera ter sido "imposto de cima para baixo e sem a necessária consensualização com as autarquias locais".



Mais: o CDS acha que o montante de 889,7 milhões de euros que será transferido para os municípios é insuficiente.



"Estes valores não cobrem os gastos que as autarquias vão ter com as novas competências", defende o CDS, lembrando que as câmaras vão receber a gestão de escolas e centros de saúde que, em alguns casos, estão a precisar de obras profundas que estes montantes não serão suficientes para custear.



"O Fundo de Financiamento da Descentralização é, além de opaco, completamente insuficiente para as necessidades que, teoricamente, visa acautelar, deixando as autarquias a braços com responsabilidades de que o Estado parece querer livrar-se sem, para tanto, as dotar dos meios materiais e humanos imprescindíveis", acusa o CDS.



"Ora, transferir competências implica mal só a manutenção da respectiva autonomia administrativa e a atribuição do poder de execução ao órgão destinatário das novas competências, mas também o poder de decisão, regulamentação, planeamento e fiscalização, de modo a que esses órgãos possam assumir o encargo de desenvolver funções públicas e de prestarem serviços públicos com qualidade, eficientes, universais e em condições de igualdade de acesso", lê-se no pedido de apreciação parlamentar entregue pelos centristas a que a SÁBADO teve acesso.



No mesmo texto, o CDS frisa que não se conhecem "quaisquer estudos" que fundamentem a transferência de competências que será feita.



Entre os sete diplomas sobre os quais o CDS quer que o Parlamento se pronuncie, estão as transferências de competências na gestão do património imobiliário público sem utilização, no domínio da habitação, no domínio dos projectos financiados por fundos europeus e dos programas de captação de investimento, no domínio da Justiça, no domínio das vias de comunicação, no domínio da promoção turística e no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo.



A apreciação parlamentar destes sete diplomas pedida pelo CDS ficou agendada para dia 4 de Janeiro, dia em que PCP e BE devem também pedir a apreciação parlamentar de todos os 11 diplomas sobre esta matéria que já foram promulgados pelo Presidente da República.