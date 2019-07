A Assembleia da República gastou cerca de 1,3 milhões de euros em deslocações para as residências dos deputados, em 2018. Em média, os deputados receberam, cada um, 6.156 euros por ano para ir a casa. Mas os valores são superiores, já que nem todos os deputados têm direito a este subsídio.A lei, e o regulamento da Assembleia, prevêm o pagamento de 0,36 euros por quilómetro entre o local de trabalho e a residência declarada, se esta for localizada fora do círculo de Lisboa (onde se situa o Parlamento), lembra o Jornal de Notícias. O pagamento é feito ao quilómetro, independentemente do meio de transporte utilizado pelo deputado. No caso do de um deputado que viva a 100 quilómetros, deverá receber 36 euros pela deslocação.

Atualmente, deputados têm direito a um subsídio de transporte entre a sua residência e a Assembleia da República (AR), outro para deslocações a círculos eleitorais e outro para ajudas de custo no âmbito da profissão – com os últimos a decorrerem da lei do estatuto remuneratório de cargos políticos e do estatuto dos deputados.