O apelo está a ser lançado numa carta aberta partilhada nas redes sociais. São 22 os deputados do PS, BE, PCP e PEV que pedem ao Supremo Tribunal Federal do Brasil que determine a libertação de Lula da Silva.

Enquanto no Brasil se desenrola um imbróglio jurídico que se traduz num impasse sem que ninguém saiba se Lula da Silva vai, afinal, ser ou não libertado da prisão, 22 deputados portugueses assinam uma carta aberta apelando a que o ex-Presidente brasileiro possa voltar ao "pleno exercício dos seus direitos fundamentais".



No texto que está a circular nas redes sociais, os subscritores "apelam ao Supremo Tribunal Federal do Brasil para que reponha as condições mínimas aceitáveis de funcionamento do Estado de Direito no processo que atinge o Presidente Luís Inácio Lula da Silva, determinando a sua libertação e garantindo o pleno exercício dos seus direitos fundamentais".



Os deputados recordam que "o cumprimento da pena de prisão pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva está a ter lugar antes do trânsito em julgado da decisão judicial, pondo em causa o princípio da presunção de inocência universalmente reconhecido em processo penal, e contrariando frontalmente a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, sendo pública e notória a existência de uma chicana judiciária de caráter político visando impedir Lula da Silva de se candidatar às eleições presidenciais".



De resto, os parlamentares acreditam que nestas circunstâncias é "um preso político".



"Ninguém ignora que o processo que lhe foi movido, a tramitação excecional que foi seguida, a sua condenação sem provas, a sua reclusão e as condições que lhe são impostas, servem unicamente o objetivo de impedir a sua candidatura às eleições presidenciais, lesando gravemente os seus direitos fundamentais, contribuindo para o desprestígio do sistema judicial brasileiro e pondo gravemente em causa a democracia no Brasil", defende-se no texto.



Os deputados dizem, aliás, que o Presidente Luís Inácio Lula da Silva, é "mundialmente reconhecido pelo progresso conhecido no Brasil durante a sua Presidência na redução das desigualdades sociais ao retirar dezenas de milhões de brasileiros da miséria".



O apelo é assinado por deputados como João Soares, António Filipe, Isabel Moreira, Jorge Costa, Tiago Barbosa Ribeiro, Heloísa Apolónia.



A lista completa de subscritores (por ordem alfabética)



António Filipe (PCP)

Carla Cruz (PCP)

Fernando Anastácio (PS)

Fernando Rocha Andrade (PS)

Heloísa Apolónia (PEV)

Isabel Moreira (PS)

Joana Mortágua (BE)

João Barroso Soares (PS)

João Oliveira (PCP)

Jorge Costa (BE)

Jorge Machado (PCP)

José Luís Ferreira (PEV)

José Manuel Pureza (BE)

Luís Monteiro (BE)

Moisés Ferreira (BE)

Paula Santos (PCP)

Paulo Pisco (PS)

Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS)

Pedro Filipe Soares (BE)

Rita Rato (PCP)

Tiago Barbosa Ribeiro (PS)

Wanda Guimarães (PS)