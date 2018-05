Deputado socialista Ascenso Simões pede desculpa ao FC Porto

Troca de galhardetes futebolísticos com amigo no Twitter levou a protestos de adeptos portistas.

O deputado socialista Ascenso Simões veio este sábado anunciar nas redes sociais que endereçou uma carta ao presidente do FC Porto, Pinto da Costa, a pedir desculpa.



Tudo por causa de uma polémica que nasceu no Twitter, explicada pelo próprio político: "No início desta semana, a propósito das coisas da política, mantive com @hugotiago, no Twitter, uma troca de banalidades que as redes sociais sempre suportam".



Estando ele vestido de azul e branco, para o irritar, disse-lhe que "os andrades eram coisa horrível" e, recuperando uma foto minha em que também eu estava vestido de azul e branco, brinquei, mais uma vez, dizendo que estava a ver "os dragões a saírem de uma casa de alterne".



A reação a esta troca de galhardetes clubísticos ultrapassou em muito as expectativas do deputado: "Esses meus tuites, apesar da minha conta ser fechada, não mais pararam de ser ampliados, o que levou @hugotiago, o meu parceiro de twitter, a dizer-me que tinha levado a conversa para a brincadeira e sabia que eu estava a brincar com ele.



A avalanche de protestos, de intimações, de reações acaloradas, de avaliações de caráter não tiveram fim. E perante elas eu teria duas atitudes a tomar: ou as desvalorizava ou as enquadrava e esclarecia. Cedo optei por esta segunda atitude".