O deputado municipal independente Rui Costa quer apurar se as acusações feitas a Manuel Salgado pelo ex-vereador Fernando Nunes da Silva ao Sol e à SÁBADO têm fundamento.

A Assembleia Municipal de Lisboa desta terça-feira não terá como fugir às suspeitas lançadas pelo ex-vereador Fernando Nunes da Silva, em declarações ao semanário Sol e à SÁBADO, sobre Manuel Salgado. O PSD já apresentou um requerimento a pedir uma sindicância aos serviços do Urbanismo, mas essa não será a única proposta em debate.

O deputado municipal independente Rui Costa propõe que a 3.ª Comissão da Assembleia Municipal de Lisboa produza "produzir um Relatório, a submeter à apreciação do Plenário, acompanhada de eventuais propostas, relativamente à actuação do Ex.mo Senhor Vereador Manuel Salgado e dos serviços por si tutelados tendo em consideração a entrevista do Senhor Engenheiro Nunes [ao Sol]".

Para isso, Rui Costa propõe que sejam ouvidos em comissão Nunes da Silva, "se o mesmo aceitar", e Manuel Salgado, "sem prejuízo de outras diligências que venha a entender necessárias".

Na proposta a que a SÁBADO teve acesso, o deputado municipal – que passou ao estatuto de independente depois de este mês se ter desfiliado do BE – defende que o que o pedido de sindicância feito pelo grupo do PSD não será a forma "a mais adequada aos objectivos a que se propõe".

Isto, porque uma sindicância teria sempre de ser "determinada pelo membro do Governo competente", ou seja, o secretário de Estado com a tutela do Poder Local. E porque, defende Rui Costa, a proposta do PSD faz um pedido de informação à Procuradoria-Geral da República sobre o processo da Torre de Picoas que o deputado independente diz ser "inaceitável face ao carácter eventualmente secreto, nesta fase, do processo penal, antes devendo do resultado da acção fiscalizadora desta Assembleia resultar a remessa das suas conclusões à Procuradoria-Geral da República, sem prejuízo das acções que o Ministério Público, no exercício das suas competências exclusivas venha a levar a cabo".

Mas o primeiro problema que Rui Costa vê na proposta social-democrata é mesmo o facto de estar formulada como uma recomendação à Câmara de Lisboa.

"É como pedir à raposa que faça um relatório sobre os estragos no galinheiro", ironiza Costa, que defende a importância de ouvir Nunes da Silva na Comissão de Urbanismo depois das acusações que fez na comunicação social, mas também a defesa de Manuel Salgado.

"O contraditório tem de ser feito", defende à SÁBADO.

Em causa estão as suspeições levantadas por Nunes da Silva contra Salgado, que acusa o vereador do Urbanismo de encaminhar "negócios para a Risco e para o filho para manter a família", de escolher livremente os arquitectos que fazem os maiores projectos da capital e de, entre outras coisas, ter prejudicado o proprietário do terreno onde está agora a ser construída um edifício de 17 andares, conhecido como a Torre de Picoas, no n.º 41 da Avenida Fontes Pereira de Melo.

Recorde-se que o PS tem maioria absoluta na Assembleia Municipal de Lisboa, pelo quer a proposta do PSD quer a de Rui Costa não passarão sem os votos socialistas.

O que disse Nunes da Silva

"Sabe porque saí da Assembleia Municipal? Porque o apanhei numa coisa que dá perda de mandato e eventualmente cadeia que é o edifício novo da Fontes Pereira de Melo. O processo esteve na PJ. O terreno é do Armando Martins dono do Atrium Saldanha. Ainda no tempo do Abecassis ele ligou, ao Armando a dizer que lhe comprasse o terreno. Ele comprou fez vários projectos e durante 20 e tal anos nunca lhe aprovaram nenhum projecto por uma razão extremamente simples: os vários PDM só admitiam à volta de 10, 12 ou 14 mil metros quadrados de construção e naquela altura para viabilizar o que lá estava era preciso um pouco mais 16 ou 17 mil. E um dos Espírito Santo com que ele trabalhava aconselhou-o a fazer uma hipoteca sobre o terreno e ele fez uns 15 milhões. Entretanto há o estoiro da economia tem uma proposta da KPMG que estava no Monumental e precisava de expandir. Isto já se passa como Salgado ele diz não ao projecto por causa do PDM. E há uma carta em que os homens da KPMG escrevem ao Armando Martins a dizer que não vão falar mais com a CML porque não são pessoas de confiança. O Armando Martins faz um pedido de informação prévia para ficar com um documento escrito que é assinado pelo Salgado e diz que se pode chegar a 12 mil metros quadrados para escritórios ou a cerca de 14mil e tal para habitação. E o Armando entregou o terreno por um euro ao Banco Espírito Santo", afirmou Fernando Nunes da Silva em entrevista ao Sol.