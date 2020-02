O deputado da Iniciativa Liberal (IL) João Cotrim Figueiredo aproveitou hoje o seu minuto e meio no debate quinzenal para acusar o primeiro-ministro de ver o país com "óculos cor de rosa" e dar uma imagem contrária da situação económica do país.

"Por muitos malabarismos que faça, somos o país que menos cresce entre os países dos Amigos da Coesão", afirmou Cotrim Figueiredo, acusando António Costa de ser um "timoneiro" de um barco "sem rumo", mas que ainda vai a tempo de mudar.

O deputado da IL apontou ainda aos números do desemprego, ao estado dos serviços de saúde no último frente-a-frente com António Costa no debate quinzenal, na Assembleia da República, em Lisboa.

O primeiro-ministro respondeu, em tom de brincadeira, estar "comovido" com a preocupação com o estado de saúde do Governo e garantiu que tem mapas e cartas de marear.

Saudou o discurso liberal do deputado, que o PSD não adota e o CDS assume "consoante os dias", e disse que um dia, "quando a direita chegar ao poder", pode seguir a sua agenda e as suas políticas.

"Até lá, vamos prosseguir a nossa", acrescentou.