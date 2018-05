O Partido Socialista (PS) sabe onde quer estar, à esquerda, como tem sido defendido por figuras do PS como o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Pedro Nuno Santos. Este é o entendimento de Pedro Delgado Alves no discurso ao congresso: "Neste momento político, de viragem para a Europa é uma âncora certa saber onde fazer convergências". Foi à esquerda que o "governo que derrotou a direita" defendeu o Serviço Nacional de Saúde, aprofundou a educação.Neste sentido, o deputado já alfinetara a posição de Daniel Adrião, primeiro subscritor da moção A e que criticou a discussão de posicionamento do partido mais à esquerda ou à direita, sublinhando citando Mário Soares que se dizia essencialmente socialista. "A natureza do debate, a força do debate robustece, dá coerência ao nosso papel. É com alguma estranheza que ouvi o camarada Daniel Adrião. Mesmo quando é suave, o populismo é perigoso: simplifica o que é complexo, tenta reduzir o que são os problemas", disse Delgado Alves.