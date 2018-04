Parceiros de coligação parlamentar do Governo querem 800 milhões de euros investida em equipamentos.

Os parceiros de coligação parlamentar do PS lamentam que o Governo não esteja a resolver os problemas do país em prol da meta do défice. Mário Centeno quer fechar o ano com um défice de 0,7% do PIB, número que no fim da legislatura se espera que diminua para 0,2%.



Tanto o Bloco de Esquerda como o PCP manifestaram desagrado pelo Governo estar a ir além do que tinha estipulado aquando da negociação do Orçamento do Estado para 2018. Em entrevista à TSF, Centeno indicou que em 2015, quando os números de saldo primário eram os mesmos, os parceiros de coligação parlamentar não manifestaram reservas e que agora o fazem. No entanto, clarifica o Diário de Notícias, Centeno não especificou se os números de 2015 a que se referia eram os do programa de Governo ou os apresentados em Abril, na sede do PS.



Agora, devido ao Programa de Estabilidade (2018-2022), PCP e BE protestam.



A deputada bloquista Mariana Mortágua defende que o excedente de 800 milhões de euros, resultante do fecho em baixa do défice de 2017 (foi 0,9% em vez dos 1,6% projectados), devia ser investido em equipamentos públicos, como saúde, educação e transportes.

"Não estamos a defender um aumento da despesa estrutural. A nossa preocupação é que a folga orçamental seja aplicada na economia", frisa ao DN. Mortágua adianta ainda que o Orçamento do Estado para 2018 foi negociado com "a certeza que nos foi dada pelo governo de que não haveria margem para ir mais além".



Para pressionar o Governo, o BE quer entregar um projecto de resolução que insta Centeno a manter o défice de 2018 em 1,1% do PIB.



Do lado do PCP, as críticas são semelhantes: o deputado Paulo Sá alega que o Governo está a ir além dos objectivos fixados "com prejuízo da resolução dos problemas do país".



Ao DN, frisa que apesar da diminuição do défice "a opção do governo é apostar na redução da dívida", o que "condiciona a aprovação de leis e concretização de medidas".