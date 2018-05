O dirigente socialista Daniel Adrião afirmou hoje que a sua corrente elegeu 28 dos 251 membros da Comissão Nacional do PS, com 11,03% dos votos contra os 86,6% da lista encabeçada pela secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes."Em relação ao Congresso de 2016, a minha tendência subiu em percentagem de votos e conquistou mais dez lugares na Comissão Nacional do PS, subindo de 18 para 28", afirmou à agência Lusa Daniel Adrião.De acordo com os dados oficiais da Mesa do 22.º Congresso Nacional do PS, que terminou hoje na Batalha, distrito de Leiria, a lista chefiada por Ana Catarina Mendes recebeu 1.107 votos - estimando-se que tenha elegido 223 dos 251 membros da nova Comissão Nacional - contra 141 da lista subscrita por Daniel Adrião.Estes 251 membros eleitos para a Comissão Nacional do PS, o órgão máximo partidário entre congressos, terão em breve de eleger os 71 elementos efectivos da futura Comissão Política, que é o órgão de direcção alargada do partido.Além da Comissão Política, em breve, também serão eleitos o Secretariado Nacional, o órgão de direcção formal e que é liderado por António Costa, e a Comissão Permanente do PS, o chamado núcleo operacional que volta a ser chefiado por Ana Catarina Mendes.