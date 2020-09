O dirigente socialista Daniel Adrião escreveu hoje ao seu secretário-geral, António Costa, acusando a direção do partido de ter excluído a corrente minoritária da participação na Conferência Nacional do PS, que se realizou na segunda-feira, em Coimbra.

"Enquanto membros dos órgãos nacionais do PS, vimos manifestar o nosso mais vivo protesto e repúdio pelo facto de não termos sido convidados para a Conferência Nacional do PS", escreveu Daniel Adrião, numa carta à qual a agência Lusa teve acesso e que foi ainda subscrita por mais 21 membros das comissões Política e Nacional deste partido.

Segundo este dirigente socialista, "é lamentável que o Secretariado Nacional não tenha convidado para a iniciativa que marcou a rentrée política do partido, todos os seus dirigentes nacionais, excluindo aqueles que integram a minoria interna".

"Os critérios da direção do PS, revelam um profundo desrespeito pelo vontade dos militantes socialistas, que atribuíram aos representantes da candidatura suportada pela moção Reinventar Portugal, 11% dos membros da Comissão Nacional e 15% da Comissão Política Nacional. A conduta discriminatória da direção nacional viola as mais básicas regras da democracia interna e constitui uma violação grosseira do legado de pluralismo democrático, que constitui uma marca genética do PS", acusa ainda Daniel Adrião.

Para este dirigente do PS, foi mesmo "um escândalo que, entre os 500 convidados para este evento, não constem os dirigentes nacionais do partido que subscrevem esta missiva".

"Esperemos que este tenha sido um lamentável episódio isolado e que este tipo de más práticas, que deslustram e desonram os pergaminhos democráticos do PS, não se voltem a repetir. O PS fortalece-se com a inclusão e a unidade e enfraquece-se com a discriminação e o divisionismo. O PS é de todos os socialistas e não exclusivamente daqueles que integram maiorias conjunturais", acrescenta Daniel Adrião.