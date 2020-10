ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de outubro de 2020.

Se uma das cinco netas lhe perguntasse sobre o seu trajeto político, Zita Seabra, 71 anos, começaria por lhe falar sobre a "clandestinidade e a luta pela liberdade": "É o traço mais marcante da minha vida. A partir daí é vulgar", confessou àa agora editora, nas duas horas em que falou sobre a sua vida e só sobre a sua aproximação a Deus fez silêncio. Um excerto:É sempre dito que o PC não estava a par. Não é verdade. O PC que estava no País acompanhou a preparação, pelo Melo Antunes. O PC no exterior (Cunhal) avisou que os golpes de estado só levam à repressão. Ele não acreditava no 25 de Abril.Era simultaneamente sedutor, marcante e um verdadeiro estalinista.Não, nem pensar. Não há comunistas democratas.