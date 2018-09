A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu a continuação da actual procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, à frente do organismo.

Assunção Cristas mostrou-se favorável à continuação de Joana Marques Vidal no cargo de procuradora-geral da República, sugerindo a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que deveria ouvir os partidos antes de decidir sobre quem ficará à frente da cúpula do Ministério Público. O mandato de Joana Marques Vidal termina a 12 de Outubro, depois de ter sido bastanta elogiada ao longo do seu mandato, mas havendo também várias críticas apontadas.



Cristas mostrou-se favorável à renovação do mandato de seis anos para Joana Marques Vidal, em entrevista ao jornal Eco. "Até faço um apelo ao senhor Presidente da República para ouvir os partidos nesta matéria", disse, mas referiu que sabe que "esta é uma competência do Governo e, depois, uma nomeação do Presidente da República, portanto, tudo se joga entre primeiro-ministro e Presidente".



A líder centrista reconhece em Marques Vidal "alguém com isenção, com imparcialidade, uma perceção de que a Justiça é mesmo para todos" e é a primeira líder partidária a mostrar-se pessoalmente favorável à recondução da procuradora que chegou ao cargo enquanto PSD e CDS estavam no Governo.



Quanto às dúvidas constitucionais sobre se o mandato de seis anos é único - como afirmou Francisca Van Dunem - ou se pode ser renovado, a líder do CDS diz que a omissão no Texto Fundamental visa "garantir condições de isenção e independência": "Ora, neste caso, acho que isso está provado. E, estando provado, não vejo mal nenhum, pelo contrário, vejo como positivo manter a Procuradora e permitir que continue a desenvolver o seu trabalho e a resolver aspetos que, até agora, não conseguiu resolver".

Do lado do PS, António Costa tem, sucessivas vezes, afirmado que esse assunto só será abordado quando chegar a altura. Mas falta já menos de um mês para que termine o mandato actual de Marques Vidal.

O primeiro-ministro português, António Costa, já anunciou que irá convocar os partidos para ouvir o que estes têm a dizer sobre a escolha da figura que seguirá na PGR.Embora os líderes não se tenham pronunciado directamente sobre o assunto, vários deputados sociais-democratas demonstraram vontade de ver Marques Vidal reconduzida. Já Bloco e PCP deixaram também elogios à actuação da procuradora, tendo Jerónimo de Sousa referido a "evolução de alguns grandes processos que hoje estão colocados". Já pelo Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares reconheceu que tanto a PGR como o Ministério Público "têm tido um papel muito importante em processos muito relevantes da justiça portuguesa, em particular no combate à corrupção", lembra o Observador, mas lembrando os diversos casos de violação do segredo de justiça.