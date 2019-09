A presidente do CDS-PP defendeu hoje em Torres Vedras uma maior promoção turística do país para levar os turistas que visitam a capital a outras regiões e aumentarem a sua estadia, impulsionando assim a economia."Queixamo-nos que Lisboa tem turistas a mais, precisamos que eles fiquem mais tempo no nosso país e trazê-los para a zona rural circundante de Lisboa, onde temos praias e turismo ligado ao património e à história é uma forma de os trazer fora de Lisboa", afirmou Assunção Cristas aos jornalistas.A candidata centrista defendeu que é preciso "encontrar formas de diversificar e garantir que os turistas fiquem mais tempo" no país, visitando outras regiões, como a zona Oeste, para "puxar pela economia"."Achamos que devemos crescer mais, temos condições para isso e temos de valorizar o nosso território, a nossa história, o nosso património histórico", retorquiu.Em pré-campanha para as eleições legislativas, visitou o Forte de São Vicente, que integra o património das Linhas de Torres Vedras, classificado este ano como património nacional, no distrito de Lisboa.Para isso, Assunção Cristas considerou que é necessário organizar e diversificar a oferta turística e apostar na promoção turística."Há gente interessada no turismo militar, mas esses turistas também gostam de comer bem, de provar um bom vinho, como há nesta região, também gostam de fazer 'surf'", exemplificou, para logo concluir que "é preciso dar meios para divulgar esta região e motivar as pessoas a vir conhecê-la".