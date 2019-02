A líder do CDS assegura que todo o processo de venda do Pavilhão Atlântico foi transparente e revela não ter ainda sido contactada pelo Ministério Público.

A líder do CDS garante que não beneficiou Luís Montez no processo de venda do Pavilhão Atlântico. A líder centrista está a ser investigada no âmbito do negócio pelo Ministério Público.



Em entrevista ao site Polígrafo a centrista explicou que no caso em questão "houve um processo concorrencial, com três candidaturas, uma delas melhor do que as outras, e foi essa que venceu. Dá-se o caso de ter sido o Luís Montez". No entender da ex-governante, "o processo foi claro, transparente, cristalino, escrutinado".



A líder do CDS negou ser amiga de Luís Montez, mas assegura que o conhece por ambos frequentarem a mesma praia. "Eu já conhecia o sogro de Luís Montez [Aníbal Cavaco Silva], enfim, em virtude do espaço político, e conheci Luís Montez na praia", afirmou, assegurando que nunca falou com o tema com o empresário.



Informou ainda que não havia sido notificada pelo Ministério Público para prestar declarações.



A moção de censura e o desejo de ser governo



A líder do CDS-PP considerou que o resultado da moção de censura apresentada pelo seu partido (que foi chumbada com 115 votos contra e 103 a favor) foi um empate. "Penso que nós marcámos o nosso ponto, acho que o Governo marcou o ponto deles, acho que as esquerdas também marcaram o ponto delas, que é o de estarem todas unidas, e para nós era importante essa clarificação", disse a auto-denominada líder da oposição.



Assunção Cristas afirmou que, ao contrário do que tem sido dito, esta moção de censura não era para menorizar o PS face ao CDS, mas não ignora que o seu partido se mostrou mais forte do que aquele que é liderado por Rui Rio. "Mostrámos um CDS muito forte, muito ativo, muito determinado, com muita vontade de liderar a direita", disse em declarações ao site Polígrafo.



E diz ainda que o PSD não é o seu adversário - numa alfinetada aos sociais-democratas diz que os dois estão lado a lado - e que o seu verdadeiro adversário é o PS de António Costa. "Aquilo que está à minha frente é o PS, são as esquerdas unidas e é um socialismo que eu quero combater em Portugal."



Cristas garante ainda que tem intenção de ser Governo, para que o CDS possa ser responsável por todas as suas políticas, mas não descarta a hipótese de voltar a apoiar um executivo de centro-direita. "No CDS, queremos contribuir o mais possível para os elegermos e para um dia podermos ter a maior fatia desses 116 deputados. Se isso condiz ou não com a estratégia de outros partidos, enfim, os outros saberão e dirão."



E quem vai liderar esse executivo de centro-direita? Sem querer atacar diretamente os parceiros históricos, a centrista afirma: "Nós estamos a trabalhar para liderar o espaço político de centro-direita em Portugal". E onde vão buscar os votos para "fundear" a direita? "Se é à conta da abstenção, dos mais jovens, dos mais velhos que estão cansados dos outros partidos, se é com pessoas que nunca votaram em lado nenhum e agora votam em nós como eu muitas vezes ouço, ou com aqueles que toda a vida votaram noutros e que pela primeira vez vão votar em nós, confesso que todos os votos são muitíssimo bem-vindos."



Outro dos resultados desta moção de censura foi, segundo a líder partidária, perceber a posição quer do Bloco de Esquerda quer do PCP, relativamente ao Governo. E na opinião de Cristas ficou claro que estes dois partidos "serão sempre co-responsáveis por tudo o que se passar nesta governação".