A presidente do CDS-PP referiu hoje que o organigrama do Governo "mais parece uma árvore genealógica" devido às relações familiares que existem no seu seio e acusou o PS de usar o "Estado como se fosse a sua casa".



À margem de uma iniciativa sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, no parlamento, em Lisboa, Assunção Cristas foi instada pelos jornalistas a comentar as relações familiares no Governo, que têm vindo a público nos últimos dias.



Aos jornalistas, a líder centrista disse crer que, "neste momento, não há quem não se escandalize".



"Quando nós olhamos para o organigrama do Governo e mais parece uma árvore genealógica, eu creio que todos ficam estupefactos", salientou, apontando que "o Partido Socialista mostra aquilo que tem sido sempre quando governa: usa o Estado como se fosse a sua casa".