O CDS considera ainda que o "Governo já não governa" e está "esgotado" e que o primeiro-ministro português, António Costa, está "perdido" e que "cria problemas e é incapaz de encontrar soluções". O CDS acusa ainda o Governo de não ter programa e estar a tentar cumprir, em pouco tempo, as promessas que deixou durante a campanha eleitoral.



A moção de censura afirma ainda que para as "esquerdas unidas" a "agenda eleitoral" é mais importante do que cumprir as "responsabilidades governativas".



Dificilmente esta moção de censura será aprovada em Parlamento, devendo receber a oposição do PS e dos parceiros no Governo (Bloco de Esquerda e PCP). No entanto, caso esta situação hipotética se concretize, teriam de existir eleições antecipadas ou o governo ficar em gestão até 22 de setembro. Cristas deixou o apelo para que todos os partidos com representação na Assembleia da República, mesmo os partidos de apoio à esquerda, apoiem esta moção de censura. "O CDS tem a seu lado muitos apoiantes do Norte e Sul do país", disse ainda.

O Governo tem de cair imediatamente, sete meses antes das eleições legislativas. É isto que acredita o CDS. Na moção de censura apresentada esta sexta-feira, Cristas criticou a atuação do Governo de António Costas e acusou-o de estar em período eleitoralista. A líder do CDS deixou ainda um desafio aos partidos que apoiam o executivo na Assembleia: "Têm aqui uma hipótese de mostrar se são realmente oposição"."O Governo está esgotado", asseguram os centristas, pela voz da sua líder, Assunção Cristas, que proferiu um discurso muito crítico relativamente à atuação do governo no setor da Saúde nacional, tendo mesmo afirmado: "O Governo quer acabar com a ADSE".