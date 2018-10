Cristas evitou comentar medidas concretas anunciadas pelo chefe do Governo, na entrevista de segunda-feira, na TVI, afirmando não ser comentadora, mas, como já fizera na véspera, insistiu que preferia, caso existia folga orçamental, uma "descida progressiva e generalizada" do IRS e não aumentos salariais para a função pública.



Assunção Cristas participou hoje no colóquio "Escolher o Futuro", organizado pelo Conselho Nacional de Juventude, e que foi uma conversa informal sobre a perspectiva dos centristas acerca dos temas que influenciam o futuro dos jovens em Portugal.



Sobre a polémica em torno do furto de Tancos e da detenção do director da Polícia Judiciária Militar (PJM), a líder dos centristas insistiu que o CDS mantém a posição de achar que nem o ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, nem o Chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, têm condições para continuar no cargo.



"Infelizmente, os últimos acontecimentos", como a detenção do director da PJM, "vêm dar mais razão ao CDS", disse.



O CDS, lembrou, tem pendente uma proposta para a criação de uma comissão de inquérito parlamentar acerca do caso de Tancos para o "apuramento das responsabilidades político em toda esta controvérsia.

