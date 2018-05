Cravinho diz que Sócrates bloqueou lei para combater corrupção

O ex-deputado socialista João Cravinho considera ainda que os "comportamentos de José Sócrates não são admissíveis” a um primeiro-ministro.

João Cravinho, ex-deputado socialista, distancia-se daqueles que se sentaram no conselho de ministros ao lado de José Sócrates, que "se sentiram incomodados" com as sucessivas notícias que envolviam o ex-primeiro-ministro mas não retiraram daí qualquer consequência política, e ele próprio, que foi convidado pelo ex-secretário-geral do PS para "fazer parte da lista da Comissão Nacional no último Congresso dele como Secretário-geral" e recusou.



"Sentia-me desconfortável com aquilo que eu já sabia do caso", confessa Cravinho à TSF, esta terça-feira, reforçando que Sócrates nunca teve qualquer espécie de hostilidade pessoal para com ele.



Cravinho lembra que, enquanto se sentava no Plenário da Assembleia da República, apresentou um pacote legislativo para prevenir e combater a corrupção e que, à altura, Sócrates foi uma das principais forças de bloqueio a essas medidas "porque era ele que dava orientações à direcção da bancada parlamentar do PS".



O ex-deputado considera então que que não lhe resta outra possibilidade que não seja "constatar que Sócrates como Primeiro-ministro não se interessou pelo combate à corrupção" e que "ainda hoje o sistema de combate à corrupção anda sem rei nem roque" devido a esse abandono a que foi votado.



O ex-deputado defendeu ainda que seja criado um sistema mais simples de prevenção e combate à corrupção, com a Assembleia da República a liderar esse processo, por ser "o único órgão de soberania que detém os três poderes fundamentais para assegurar uma boa prevenção".



Cravinho diz ainda não ter "dúvidas nenhumas que os comportamentos de Sócrates como pessoa não são adequados, não são admissíveis" e pediu que o Partido Socialista aproveite o Congresso dos próximos dias 25, 26 e 27 de Maio para dizer qualquer coisa ao país "sobre as políticas futuras" e não discutir a fundo a questão da corrupção.