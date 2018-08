A CP garantiu que não iria suprimir comboios, mas acabou mesmo por o fazer, de forma a que a locomotiva pudesse ser usada para transportar militantes do PS.



Foi suprimido um comboio este sábado para que a locomotiva possa ser utilizada transportar militantes socialistas à rentrée política, em Caminha. Segundo o Diário de Notícias, o comboio Mira Douro foi suprimido pela CP "devido à falta de material" e já não saiu de Porto São-Bento como estava previsto às 09h25.



Segundo explicou ao DN o porta-voz da comissão de trabalhadores da Infra-estruturas de Portugal, Fernando Semblano, explicou que esta decisão tinha sido tomada porque a "CP tem várias locomotivas a Diesel avariadas", tendo optado "suprimir este comboio porque esta locomotiva será utilizada num serviço especial no período da tarde".



Esta supressão surge dois dias depois da transportadora pública ter afirmado ao jornal Observador, em comunicado, que o comboio do PS não iria afectar restantes percursos ferroviários.



Na página da Infraestruturas de Portugal é possível verificar que pelo menos dois comboios foram suprimidos à saída na estação de Porto-São Bento: o 21811, um comboio Inter Regional que deveria ter saído às 09h25 com destino à Régua e um comboio especial (o 20813) que saía às 08h25 para o mesmo destino.



Para o transporte entre o Porto e Caminha era necessária uma locomotiva a Diesel, que foi desviada do comboioMira Douro para servir o comboio especial que circula este sábado. Há apenas registo de um serviço especializado este sábado: o do congresso do PS.



A CP tem por hábito vender serviços especiais a grupos para eventos, como acontece, por exemplo, nos festivais de música e como chegou a aocntecer com o Benfica que contratava serviços especiais para trazer adeptos. No entanto, este ano terá negado o mesmo serviço ao Benfica "por falta de material".



O porta-voz da Comissão de Trabalhadores da CP, José Reizinho, lamentou as supressões, uma vez que entende que os passageiros que compraram bilhete não devem ver os seus comboios "ser suprimidos em detrimento seja do que for".