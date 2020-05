O PSD questionou hoje o governo sobre a eventual reabertura de ginásios e clubes `fitness´ em todo o país, depois da Região Autónoma da Madeira ter avançado com a medida no arquipélago, no contexto de desconfinamento gradual.

Num documento que deu entrada no parlamento, dirigido ao ministério da Educação, a bancada `laranja´ pretende saber se existe uma "previsão temporal para a reabertura" de ginásios ou clubes `fitness´, alegando que "os mesmos já estão abertos noutros países afetados pela pandemia" e ainda na Região Autónoma da Madeira, segundo o anúncio feito pelo chefe do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, Miguel Albuquerque.

O PSD quer igualmente saber se o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, considera adotar medidas de apoio ao sector, sublinhando que se encontra em grandes dificuldades, como por exemplo aplicar a redução do IVA para 6% durante o primeiro ano após a reabertura.

"Se, por um lado, dos 25 mil profissionais técnicos que trabalham em ginásios, health clubs e outros clubes ou entidades destinadas a oferecer serviços de exercício físico, uma boa parte conseguiu recuperar algum rendimento com a oferta online; por outro lado, outros há que não conseguiram fazer face à suspensão da atividade imposta pela pandemia e pelas medidas sanitárias que ainda se encontram em vigor", alerta o partido no documento apresentado.

O PSD lembra ainda que a Associação de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) já apresentou várias medidas ao governo para a retoma da atividade nos clubes de fitness, como limitar a capacidade das aulas a uma pessoa por cada quatro metros quadrados, a utilização de metade das máquinas e equipamentos de cardiofitness e musculação ou a limitação do tempo de treino.

Por isso, o PSD quer saber se o ministro da Educação tem conhecimento desta proposta, sublinhando que no plano de desconfinamento apresentado pelo governo "não consta qualquer previsão cronológica para a reabertura dos ginásios e `health clubs´ ".

Portugal contabiliza 1.163 mortos associados à covid-19 em 27.913 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.