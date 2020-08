Covid-19: PSD Lisboa defende uso obrigatório de máscara na rua

O presidente do PSD Lisboa pede à Direção-Geral de Saúde e à Câmara Municipal de Lisboa que tornem obrigatório o uso de máscara no espaço público como forma de combate à pandemia de covid-19.Num comunicado, Luís Newton escreve que "é evidente para todos que as pessoas têm de voltar aos empregos, as crianças e jovens às escolas e para isso os transportes têm de funcionar, a restauração e o comércio têm de estar abertos, em suma, o País tem de estar operacional" e que para tornar esse regresso seguro, o "uso da máscara é uma ferramenta essencial para travar a propagação" da covid-19, bem como de outras doenças como a gripe que "no regresso às aulas ameaçam deixar o SNS sem resposta".O social-democrata lança um apelo à DGS para que "não se atrase" a instaurar a obrigatoriedade do uso da máscara no espaço público e não só em ambientes fechados."Apelo também ao Presidente da República que interceda junto do Governo para que, à semelhança de vários países e cidades europeias, o uso da máscara se torne obrigatório", pode ainda ler-se no comunicado.