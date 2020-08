A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, afirmou esta terça-feira que os "lares são prioridade total do Governo e de todos nós" desde o início da pandemia. A governante esclareceu ainda que um primeiro relatório sobre a situação em Reguengos de Monsaraz foi elaborado a 14 de julho e enviado dois dias depois para o Ministério Público."No dia 14 de julho a Segurança Social fez um relatório sobre o que se passava em Reguengos de Monsaraz", começou por esclarecer a ministra, acrescentando que "no dia 16 este relatório foi enviado para o Ministério Público". O primeiro-ministro veio ainda esclarecer que a ordem para a elaboração do relatório foi dada pela ministra a cargo da tutela a 12 de julho.A ministra lembrou ainda que os relatórios contém "elementos por vezes contraditórios entre si" e que os leu a todos, depois de no sábado, o Expresso trazer uma entrevista em que a ministra disse não ter lido o relatório sobre as mortes de idosos num lar em Reguengos de Monsaraz, desvalorizando a responsabilidade do Governo nessa mesma matéria. A minsitra Ana Mendes Godinho é responsável pela pasta dos lares nacionais.A ministra pediu ainda que se mantivesse o foco naquilo que é de facto "essencial", ou seja, fortalecer os lares com meios e recursos para dar resposta à pandemia.