António Costa invocou o princípio da presunção de inocência para defender Cristiano Ronaldo no caso da alegada violação.

O primeiro-ministro António Costa invocou este sábado o princípio da presunção de inocência para defender Cristiano Ronaldo no caso da alegada violação a Kathryn Mayorga, em 2009. Durante uma visita à Ilha de Lanzarote, Espanha, para celebrar os vinte anos da atribuição do Nobel da literatura a José Saramago, o primeiro-ministro utilizou a ocasião para relembrar que até que seja possível provar a culpa, o jogador deve ser tratado como inocente.

"Não basta alguém ser acusado de alguma coisa para ser culpado do que quer que seja", disse o primeiro-ministro, que se licenciou em Direito e que aproveitou ainda a situação para destacar o o profissionalismo do jogador "que muito tem honrado e prestigiado Portugal" e espera que nada "manche" a honra de Cristiano Ronaldo, segundo noticia o jornal Expresso.



Esta sexta-feira, 5 de Outubro, dia da República, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha vindo em defesa do capitão da selecção nacional. "Eu não mudo de ideias quanto ao papel desportivo e nacional que alguém que hoje está envolvido na justiça teve na vida do nosso país. Isso existe e é uma realidade", disse o Chefe de Estado português.



Kathryn Mayorga afirma que Cristiano Ronaldo a terá violado a 13 de Junho de 2009, no seu hotel em Las Vegas, nos EUA. Nesse período, o jogador tinha sido a estrela da maior contratação do futebol mundial até à data, ao ser transferido do Manchester United para o Real Madrid.



Segundo uma investigação da revista alemã Der Spiegel, o jogador terá pagado cerca de 375 mil dólares à professora e aspirante a modelo para comprar o seu silêncio. Cristiano Ronaldo negou todas as acusações e vai voltar este sábado a campo, quando a Juventius defrontar o Udinense. O treinador Massimiliano Allegri já lhe garantiu a titularidade.



A polícia de Las Vegas anunciou na segunda-feira a reabertura da investigação, depois de Kathryn Mayorga, professora, de 34 anos, ter apresentado queixa na semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas.



Kathryn Mayroga denunciou a presumível violação à polícia de Las Vegas em 2009 e foi submetida a exames médicos, mas, segundo as autoridades, recusou-se a identificar o alegado agressor, uma versão contrariada na quarta-feira por um dos seus advogados, Leslie Stovall, que garante que a sua cliente nomeou Cristiano Ronaldo.