Fernando Negrão destacou as medidas para a natalidade apresentadas por Rui Rio.

O debate quinzenal no Parlamento já arrancou, com António Costa a elogiar o acordo para alterar o Código Laboral alcançado em concertação social, e a acusar os sindicatos de professores de intransigência na negociação do descongelamento de carreiras.



O primeiro-ministro assinalou que o acordo alcançado "foi assinado por todas as confederações patronais o que representa uma mudança de paradigma com base no combate à precariedade". "Este acordo dá passos muito positivos porque reduz os fundamentos para o recurso de contratos a prazo, nem o desemprego de longa duração nem o jovem à procura de primeiro emprego tem de estar condenado a ter um contrato a prazo", defendeu Costa.



Para o chefe de Estado, o acordo "diminui o prazo da precaridade, limitando os anos dos contratos a prazo, e realça que a totalidade das renovações nunca pode exceder um ano".



O PSD foi o primeiro dos partidos a intervir, recordando que Rui Rio apresentou medidas para o aumento da natalidade. "Estão todas em aberto, são medidas que podem ser tomadas ao longo do tempo — não num ano ou dois — e exigem um largo consenso partidário devido à mudança de governos", assumiu o líder parlamentar social-democrata.



Para o primeiro-ministro, "a política de apoio à infância tem sido uma constante e vai continuar a ser uma constante neste governo": "Quanto às propostas agora anunciadas [do PSD], são bons contributos para o debate, vamos analisá-las com o maior interesse, e quando forem devidamente apresentadas, pronunciar-nos-emos sobre elas."



Sindicatos de professores com posição "intransigente"

António Costa abordou de seguida a situação dos professores, cujos sindicatos abandonaram as negociações com o Ministério da Educação sobre o descongelamento das carreiras.



Este ano, serão dedicados 90 milhões de euros ao descongelamento de carreiras dos professores. "Para o ano vão ser descongelados mais 12.935 professores, o que representa mais 80 milhões de euros, e em 2020 vão ser libertados mais 24 milhões de euros, e assim sucessivamente", afirmou.



De seguida, criticou os sindicatos por serem intransigentes. "O governo iniciou um processo negocial, apresentou uma proposta aos diferentes sindicatos em março para que fossem considerados dois anos, 9 meses e 18 dias de tempo de serviço não contabilizado, num espírito de negociação de boa-fé. O governo apresentou a sua proposta e o que encontrou da parte dos sindicatos foi 9 anos, 4 meses e dois dias e nem menos uma hora. O impacto desta contagem do tempo desde 2011 seria 600 milhões de euros, como está no OE. Não há disponibilidade para fazer um acordo com base numa imposição intransigente dos sindicatos."