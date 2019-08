Costa recusa coligação formal com partidos à esquerda

O primeiro-ministro português, António Costa, deu esta quarta-feira uma entrevista à TVI onde afirmou que não procura uma coligação governamental com outros partidos, preferindo manter a solução encontrada em 2015 (governar em minoria, com apoios parlamentares).





Costa começou por avisar relativamente aos sinais da deterioração da economia internacional, mas assegurando que o Governo tomou precauções para impedir que o país esteja tão exposto a uma crise como em 2011. "Estamos mais preparados para uma nova crise internaciona", garantiu."A minha vontade é ter o melhor resultado eleitoral possível, como qualquer líder partidário", disse Costa, fugindo à pergunta sobre a possibilidade de ter um ministro vindo do PCP, Bloco ou mesmo do PAN num próximo Governo. "O país precisa de manter estabilidade e manter as boas políticas. E uma das chaves da situação política foi cada um ter respeitado a sua identidade, mas ter ficado claro quais as matérias sobre as quais não haveria consenso possível", continuou o primeiro-ministro, afirmando que a solução encontrada em 2015 permitiu uma melhor governabilidade do que na possibilidade de um Governo de coligação.Costa diz ainda que as coisas não correriam melhor se a solução encontrada fosse diferente, "bem pelo contrário", afastando a hipótese de criar um Governo de coligação, acreditando que a repetição de uma solução como a Geringonça vai permitir manter uma estabilidade no país. "Não vale a pena estragar uma boa amizade com um mau casamento", disse o secretário-geral do PS.António Costa refere ainda que a formação de Governo será feita "em altura própria", mas que não prevê alterações de fundo, quando questionado se Mário Centeno fará parte do próximo Governo socialista, caso este vença as eleições de outubro, avançando que ainda não falou com o presidente do Eurogrupo sobre este tema. O chefe de Governo relembrou que Centeno é, desde Sousa Franco (ministro do XIII Governo Constitucional), o primeiro ministro das Finanças a fazer um mandato completo.Segundo Costa, a reposição de rendimentos foi uma das grandes vitórias do seu Governo e que esta reposição foi responsável por "devolver a confiança aos portugueses". Mas esse é um caminho que ainda é preciso continuar a correR: "O salário médio ainda é baixo", lamenta o primeiro-ministro que se congratulou com a devolução do poder de compra aos portugueses e de ter conseguido diminuir "oi desemprego e o número de pessoas precárias".Quais os objetivos de um próximo Governo do PS? "Melhorar os rendimentos e continuar a dar possibilidade às empresas de crescerem", mas sem deixar o país exposto a uma possível crise internacional, diz o primeiro-ministro.Questionado por uma professora em representação da sociedade civil sobre o descontentamento existente na classe, em vésperas de início do novo ano letivo, António Costa respondeu que só promete o que pode cumprir. "Posso não a convencer, mas há uma coisa que eu tenho de estar convicto daquilo que eu digo e daquilo com que me comprometo: nunca me comprometerei com nada que não esteja convicto", declarou o líder socialista.Confrontado com a situação que se vive em muitas escolas públicas - "O sr. primeiro-ministro sabia que não há papel em muitas escolas públicas", referiu a professora -, Costa afirmou que acreditava que "o reforço da autonomia das escolas vai criar certamente melhores condições de gestão das escolas".Costa afirmou ainda saber que "os professores se sentem enganados ao longo de vários anos sobre a forma como foi desenhada a sua carreira e como a sua carreira não foi cumprida". "Precisamente por saber isso, eu nunca assumi qualquer compromisso com os professores além daquilo que sabia que podia fazer e fomos ao limite dos limites daquilo que podíamos fazer", continuou, lembrando que foi esta posição que permitiu que "um terço dos professores já tenham progredido e que, nos próximos quatro anos, em média, todos os professores poderão progredir dois escalões e isso é uma mudança muito significativa depois de duas décadas onde havia a ilusão de uma carreira que não foi cumprida e de congelamentos sucessivamente impostos".