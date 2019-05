O primeiro-ministro ameaçou que o Governo caía se a proposta de descongelar a carreira dos professores que foi votada fosse em frente, obrigando à antecipação das legislativas.

António Costa tomou uma posição de força: se PSD, CDS, PCP e BE aprovarem o descongelamento da carreira dos professores, o Governo cai. E é esse mesmo o desfecho que primeiro-ministro quer, de forma a que possa convocar eleições legislativas já em julho, avança o jornal Público.



Ainda não é sabido se o Governo vai mesmo cair. Costa disse esta sexta-feira que se demitiria, ou não, consoante a decisão dos partidos de esquerda e direita. Durante o discurso à nação, o primeiro-ministro justificou a ameaça de demissão afirmando que a decisão que tinha sido tomada na quinta-feira de descongelar totalmente a carreira dos professores "compromete a governabilidade presente e condiciona de forma inadmissível a governação futura em termos que só os cidadãos, só o eleitorado tem legitimidade para poder determinar".



Portanto, só será conhecida a decisão do Governo a 15 de maio, data em que acontece a votação final do diploma sobre professores.



Na eventualidade de o tema da demissão governamental acontecer já na próxima sexta-feira durante a votação em plenário, o Governo pode cair ainda mais rápido. E, caso o Presidente da República não pedir ao Governo para ficar em gestão até Outubro, o Parlamento vai ficar com poucas margens para atuar, já que o Parlamento encerra para férias em agosto.



Caso se verifique o cenário da queda governamental, ficam por completar três temas legislativos nos quais o Governo costista tinha apostado: Lei de Bases Saúde, Lei de Bases da Habitação e Legislação Laboral de acordo com estabelecido no Acordo de Concertação Social.