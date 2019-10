O primeiro-ministro pediu hoje uma audiência ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para lhe apresentar os nomes dos secretários de Estado que vão integrar o próximo Governo, informou hoje o gabinete de António Costa."O primeiro-ministro solicitou hoje uma audiência ao Presidente da República para lhe apresentar os nomes dos secretários de Estado que farão parte do XXII Governo Constitucional", refere a nota do Governo.Na terça-feira, o primeiro-ministro apresentou ao chefe de Estado o elenco de 19 ministros do novo executivo, a que Marcelo Rebelo de Sousa deu o seu assentimento.