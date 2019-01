No debate quinzenal, primeiro-ministro António Costa apelou ao consenso para que as grandes decisões não fiquem "reféns do ciclo político".

António Costa arrancou o debate quinzenal com a apresentação do Programa Nacional de Investimentos 2030, com um apelo ao consenso para que as grandes decisões não fiquem "reféns do ciclo político". E diz-se de "espírito aberto" para discutir.



"Desejavelmente", diz António Costa, o novo Programa Nacional de Investimentos 2030", será aprovado por uma maioria "superior a dois terços dos deputados". O primeiro-ministro diz que está na hora de deixar para trás os debates infindáveis e aproveitar o consenso que acredita existir já no Parlamento: o de que "o investimento público é considerado essencial por todos os partidos".



"Temos perdido tempo demais a discutir o custo de cada decisão, mas o maior custo - muitas vezes - acaba por ser o da não decisão", afirmou o primeiro-ministro, que diz ter "o espírito aberto" para discutir as obras que não serão só deste Governo, mas as "infraestruturas de Portugal para a próxima década".



Tentando contrariar a ideia de queda do investimento público, Costa anunciou que "em 2019 o investimento da administração central crescerá outra vez cerca de 20%, o que representa mais de 380 milhões de euros aplicados em serviços públicos e infraestruturas estruturantes".



Costa prometeu 735 milhões de euros para investir nas escolas públicas até 2020, a construção ou remodelação de 43 centros de saúde e de 22 hospitais, além de investimentos em ferrovia, nos Metros de Lisboa e do Porto e um programa para a descarbonização e modernização dos autocarros e dos barcos da Transtejo.