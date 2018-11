O Parlamento aprovou os diplomas que obrigam o Governo a voltar à mesa de negociações com os professores para debater o descongelamento de carreiras.

O Parlamento vai obrigar o Governo a regressar à mesa de negociações com os professores para debaterem a contagem do tempo congelado. Na votação da especialidade ao Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) foram aprovadas as propostas do PSD e CDS, com todos os partidos a votarem favoravelmente, excepto o PS.



Foi também aprovada a proposta de alteração do PCP sobre o mesmo tempo, com o PS a votar contra e o CDS a abster-se, segundo o Jornal de Negócios, chumbando assim o diploma.



O PSD apresentou uma proposta que tem como objectivo obrigar o Governo a voltar a sentar-se à mesa com os professores. Recentemente, o executivo socialista decidiu contabilizar apenas, para efeitos de progressão, dois anos, nove meses e 18 dias do tempo congelado. Mas o documento não foi promulgado pelo Presidente da República. Os sociais-democratas querem que o Governo volte a falar com os sindicatos que reivindicam a contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias de congelamento.



A proposta do CDS prevê que essa negociação seja completada, o mais tardar, até 30 de Junho de 2019.



Antes da votação, a bancada do PSD pediu para que a sua proposta de alteração fosse votada juntamente com o número 1 da proposta do CDS-PP sobre o mesmo tema, uma vez que estas eram iguais.



Já Bloco de Esquerda e PCP querem ver o tempo total de congelamento a ser contabilizado, mesmo que o mesmo seja feito de forma faseada, com os comunistas a darem um prazo de sete anos e o Bloco de cinco (até 2025 e 2023, respectivamente). A proposta dos bloquistas era a única que oferecia uma solução independentemente das negociações, estabelecendo que, "na ausência de acordo", o ritmo de recuperação "terá uma expressão de 20% no início de cada ano".



O diploma apresentado pelo PSD é igual, ponto por ponto, àquela que foi apresentada para a discussão do Orçamento do Estado para 2018, que determina o regresso às negociações para que seja encontrada "uma solução que de forma justa" contabilize a totalidade do tempo de serviço destes profissionais.



As reivindicações dos professores



Os sindicatos que representam os professores têm pedido, insistentemente que seja contabilizado todo o tempo que houve de congelamentos (os referidos nove anos, quatro meses e dois dias). No entanto, o Governo apresentou uma proposta diferente. O executivo socialista avançou com um documento em que a contabilização seria de dois anos, nove meses e 18 dias.



Em declarações à agência Lusa no domingo, a vice-presidente da bancada social-democrata com o pelouro da Educação, Margarida Mano, explicou que o propósito da proposta, que retoma a norma do Orçamento do Estado para 2018, é "obrigar o Governo a voltar às negociações, que seja um verdadeiro processo negocial e que tenha como base a contagem integral do tempo de serviço".



"Se no final houver cedências e compromissos, tal será o resultado das negociações, mas a base tem de ser a contagem integral do tempo de serviço. (...) Não pode é ser o parlamento a antecipar-se ao fim das negociações, não contribuiremos favoravelmente com o nosso voto para isso", afirmou.