O jurista António Costa não tem dúvidas. A lei que existe já permite não só o internamento compulsivo de infetados com coronavírus, como possibilita ao Governo decretar o isolamento de pessoas "não doentes" e até o encerramento de serviços e empresas se houver necessidade disso para conter a doença.

Costa lembrou ainda que, de acordo com o Código Penal , "a difusão ainda que por negligência de doença contagiosa constitui crime".

De qualquer modo, o primeiro-ministro destaca "a enorme responsabilidade" que tem sido demonstrada pelos portugueses infetados com coronavírus, que "não têm entrado nessa discussão jurídica e têm acatado" as indicações médicas que lhes são dadas para evitar a propagação do contágio.