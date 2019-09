O primeiro-ministro António Costa teve de deslocar-se até ao hospital, em Viana do Castelo, durante a noite, devido a "dores musculares nas costas". O chefe do Governo tinha estado num comício em Viana, no sexto dia de campanha eleitoral.





saído com dificuldades do palco do comício.

Esta manhã, Costa tinha marcado um passeio a pé em Braga e à tarde uma passagem pelas Festas de São Miguel, em Cabeceiras de Basto. Já só vai estar no almoço-comício de Vila Nova de Famalicão e no comício da noite, em Guimarães.

O médico aconselhou o primerio-ministro de 58 anos a evitar as ações de rua que tinha programadas para este sábado, anunciou fonte da organização da campanha, citada pelo jornal Observador.Esta sexta-feira, o secretário-geral do PS tinha comparado a vida política à maratona, desvalorizando as sondagens que o colocam à frente e advertiu que as eleições só se ganham nas urnas, salientando que os próximos dias "são decisivos".Com a antiga campeã europeia da maratona Manuela Machado sentada na primeira fila da assistência, o líder socialista comparou a vida política com a prova rainha de fundo no atletismo e defendeu que o trabalho do Governo que liderou nos últimos quatro anos vai ainda a meio da corrida, ou seja, nos 21 quilómetros.Os restantes 21 quilómetros da corrida do Governo, segundo António Costa, completam-se no percurso entre o próximo dia 06 de outubro e o ano de 2023."Eu sei bem que as sondagens, umas melhores e outras piores, todas nos dão a vitória, mas há uma coisa que ninguém pode esquecer. As eleições não se ganham nas sondagens e só se ganham contando os votos que entraram nas urnas", afirmou o primeiro-ministro, repetindo uma ideia que tem dito várias vezes ao longo das últimas semanas.Outra parte do seu discurso no comício foi dedicada ao eleitorado mais idoso, repetindo que haverá atualização das pensões acima da inflação pelo terceiro ano consecutivo em 2020.Segundo o jornal online, no dia anterior, o líder do partido já tinha