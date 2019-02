, ao final dessa mesma manhã, a própria bastonária defendera-se: "Toda a vida apoiámos as greves dos enfermeiros. É evidente que não exercemos atividade sindical, mas temos muitas questões que são da carreira" e que gostaria de ter negociado com o governo nessa mesma manhã. Era, aliás, o que estava definido para a reunião com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde: falarem sobre as substituições de enfermeiros, "paradas desde que saiu a equipa de Adalberto" Campos Fernandes ou sobre os suplementos regulatórios.Mas Francisco Ramos anunciou que as relações com a Ordem dos Enfermeiros estavam "temporariamente cortadas", segundo explicou depois o governante num comunicado enviado às redações.

"Não falámos mais porque ele mandou-nos entrar e disse-nos que não falava mais com a Ordem. Que era uma posição pessoal dele – o que não é verdade, porque estamos a representar instituições. E tínhamos reunião de trabalho para o dia 12 e ligaram para aqui a desmarcar. É uma coisa inédita. Nunca vi", explicou à SÁBADO alguns minutos depois de ter saído do encontro.



Não é a primeira vez que a também social-democrata Ana Rita Cavaco está na linha de fogo pelas suas posições públicas. É que, confessou a própria numa entrevista à SÁBADO em abril de 2018, "para ser politicamente correta é preciso dourar as coisas e 'dizer não é bem assim'. Não tenho feitio para isso. Sou muito assertiva."



Eis os exemplos das suas declarações públicas e ações desde que tomou posse como bastonária, em janeiro de 2016:



- UM ANO DE PROFISSÃO NÂO FAZ UM MÉDICO

Fora os membros do Governo, a Ordem dos Médicos foi a sua última incompatibilização. À Sic Notícias, Ana Rita Cavaco disse que "um médico no primeiro ano de internato não é um médico".



O bastonário desta classe, Miguel Guimarães, respondeu que estas eram "declarações falsas, atentatórias da dignidade dos médicos" e que dividem estes grupos profissionais e que "apenas contribui[em] para agravar a situação complexa que se vive atualmente" no Serviço Nacional de Saúde.

- EUTANÁSIA JÁ EXISTE NO SNS

Disse-o logo no mês seguinte à sua tomada de posse, na Rádio Renascença: a eutanásia "já é de alguma forma praticada nos hospitais do SNS com médicos que sugerem essa solução para alguns doentes". E continuou: "Vivi situações pessoalmente, não preciso de ir buscar outros exemplos. Vi casos em que médicos sugeriram administrar insulina àqueles doentes para lhes provocar um coma insulínico. Não estou a chocar ninguém, porque quem trabalha no SNS sabe que estas coisas acontecem por debaixo do pano, por isso, vamos falar abertamente".



Mas chocou. A Ordem dos Médicos definiu-as como "afirmações feitas com ligeireza", que atentavam contra profissionais de saúde, como os médicos e os enfermeiros, e anunciou a apresentação de uma participação contra Ana Rita Cavaco no Ministério Público e na Inspeção-geral das Atividades em Saúde.



- DOENTES SEM COMIDA E MEDICAÇÃO

Em dezembro de 2016, durante uma sessão de debate público, revelou que havia um hospital (não quis precisar qual) onde os doentes em observação estavam sem alimentação há dois dias por falta de profissionais de saúde. Noutros serviços, "com uma afluência tão grande", não havia quem desse medicação. Ana Rita Cavaco não revelou onde aconteceu, mas garantiu que o conselho de administração da unidade tem conhecimento.



Enviou os relatos, recebidos pela Ordem, para o Ministério Público.



- O PEDIDO DE DEMISSÃO DA ENFERMEIRA-DIRETORA

Escreveu ao então ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, a pedir a demissão da enfermeira-diretora do Centro Hospitalar de São João (Porto). Motivo? As funções que exercia (e que exigiam exclusividade) não eram compatíveis com o doutoramento que estava a preparar e que "a leva a várias e longas ausências ao serviço".



O próprio hospital fez um comunicado, publicado no site, em que considerou "sui generis" e "ignóbil" a interpretação da Ordem "quando o Estatuto exclui objetivamente das incompatibilidades do cargo o exercício da atividade académica, nomeadamente o exercício de funções de docência".



O hospital também refutou outra acusação, a de que a enfermeira-diretora tinha tentado agredido Ana Rita Cavaco. Esse episódio fora travado, segundo a descrição enviada ao ministro, "apenas evitada pela rápida intervenção do Senhor Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, que necessitou de se levantar e empurrar para evitar a concretização da agressão".



No comunicado, o hospital não poupou nas palavras críticas a Ana Rita Cavaco: "Esta acusação é completamente falsa e só é possível por parte de uma personalidade narcísica a quem os espelhos negam a sua realidade. A Srª Bastonária é mentirosa e a prova dos factos ser-lhe-á exigida noutros fóruns."



- AS CRÍTICAS AO SUBSÍDIO DE FUNÇÃO

Uma vice-presidente da Ordem, Graça Machado, acusou-a de apresentar quilómetros fictícios para receber mais ajudas de custo. Ex-bastonários criticaram a introdução de um subsídio de função.Em Agosto do ano passado, o Jornal de Notícias noticiou que a Ordem aprovara a criação de um subsídio de função, com retroativos a 2016, para a bastonária (que assim receberia 2.800 euros) e outros membros dos orgãos sociais.



Segundo o jornal, antigos bastonários criticaram esta decisão, por ter sido votada numa assembleia-geral no Funchal, "sem a presença de enfermeiros", que na região autónoma são apenas 3% do total que exerce no País. Isso mesmo declararam Germano Couto (2012-2015) e Maria Augusta Sousa (2004-2011).

A atual bastonária respondeu que "o subsídio de função é um valor justo para o cargo, tendo em conta a atual situação do país e o salário dos enfermeiros". E que, quando chegou, limpou a casa. Numa entrevista ao Sol precisou até que, antes do seu mandato, "não havia procedimentos de autoria interna e externa, não havia justificação para uma série de despesas e havia" a prática dos quilómetros em mandatos anteriores.



Depois de uma denúncia anónima, em 2015, ainda antes do seu mandato, a Polícia Judiciária esteve na Ordem, em 2017, para investigar antigos dirigentes.



A Ordem noticou na época a comunicação social tinha também instaurado processos disciplinares a Graça Machado (impuntando-lhe a acumulação ilegal de ordenados e despesas sem justificação) e ao antigo diretor financeiro, José Lopes (por, alegadamente, ter alterado o sistema informático que controla as horas de trabalhou e não ter pago o IMI de vários imóveis).