Costa: “Este Orçamento melhora a vida dos portugueses”

António Costa salienta que o Orçamento do Estado de 2019 (OE2019) vai melhorar a vida dos portugueses, de forma transversal. Empresas também vão beneficiar da melhoria das condições de investimento.

O primeiro-ministro esteve esta terça-feira, 16 de Outubro, no Parlamento a explicar aos deputados do Partido Socialista o Orçamento do Estado para 2019, salientando que este orçamento "tem um objectivo fundamental: melhorar a vida dos portugueses".

"Este é um orçamento que dá continuidade às boas políticas que têm permitido ter bons resultados", mas, salientou António Costa, "ao mesmo tempo lança as bases na preparação do futuro", com medidas que visam gerir melhor os recursos subaproveitados, seja através da aposta no interior, seja através de programas de requalificação de recursos humanos.

António Costa enumerou uma série de medidas que constam no Orçamento do Estado para 2019, entre as medidas que têm como "alvo" as famílias, salientou a redução dos custos com a energia, a redução do IRS, os manuais escolares gratuitos até aos 12.º de escolaridade, etc.

Além disso, "vamos continuar a reduzir o défice e a dívida e aumentar o investimento público".