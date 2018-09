Catarina Martins aproveitou o debate quinzenal para questionar o primeiro-ministro sobre o estatuto do cuidador informal. Mas António Costa diz que o custo da medida não deve permitir que seja concretizada já neste Orçamento.

António Costa não fechou a porta à negociação para este Orçamento do Estado, mas vincou que muito dificilmente o estatuto de cuidador informal passará a ser uma realidade nesta sessão legislativa. O problema, explicou o primeiro-ministro, é o custo da medida.



Costa começou, aliás, por dizer que "é preciso saber o custo" de apoiar com uma prestação social os familiares que abandonam uma carreira contributiva para cuidar dos seus parentes doentes. "Presumo que seja muito prematuro ter esse estudo a tempo deste Orçamento do Estado", disse numa primeira resposta, antes de Catarina Martins lembrar que o próprio Governo já avançou números ao BE.



"O próprio Governo já nos deu número", atirou Catarina Martins, avançando que esses dados mostram que "no ano zero tem [a medida] tem um custo de 120 milhões", devendo abranger 800 mil famílias.



"Vamos dar passos neste Orçamento do Estado? Se não dermos, não será nesta legislatura", voltou a questionar a líder do BE.



"Temos de concentrarmo-nos no impacto", insistiu António Costa, admitindo ter afinal mais dados sobre os custos do que tinha começado por dar a entender.



"Em velocidade de cruzeiro são 800 milhões de euros", frisou o primeiro-ministro, notando que esse valor terá de se somar a outras medidas já negociadas à esquerda.



"Só com a aplicação de decisões tomadas nesta legislatura representa um aumento de 1,100 milhões de euros em prestações sociais", recordou Costa, lembrando que o estatuto do cuidador informal não será certamente a única reivindicação do BE que fará a aumentar a despesa neste Orçamento, pelo que será preciso esperar pela negociação desse documento à esquerda.



"Como sabemos, o BE naturalmente, como o PCP, como o PEV, como o PS, como o próprio Governo têm outras propostas para apresentar", frisou Costa, admitindo que "a conversa seria outra" se a única reivindicação dos bloquistas para o próximo Orçamento fosse essa.