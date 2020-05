Costa e Centeno estão reunidos em São Bento

transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco. Segundo o ministro das Finanças, a decisão passou pelo Conselho de Ministros.



Centeno foi reunir com o primeiro ministro. A reunião acontece depois de Centeno estar debaixo de fogo por causa da transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco. A notícia está a ser avançada pela RTP.Esta quarta-feira, o ministro das Finanças desmentiu o primeiro-minisro ao afirmar que tanto António Costa como todos os membros do Governo, estavam a par da

"Não, não foi à revelia, não há nenhuma decisão do Governo que não passe por uma decisão conjunta do Conselho de Ministros", disse Mário Centeno numa audição regimental da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do Parlamento.

Mário Centeno afirmou ainda que "não há transferências nem empréstimos feitos à revelia de ninguém", explicando que "a ficha de apoio ao senhor primeiro-ministro chegou com um par de horas de atraso, e o senhor primeiro-ministro, quando deu a resposta que deu, não tinha à frente dele a informação atualizada".



Na sexta-feira, o primeiro-ministro tinha afirmando que que não havia sido informado pelo Ministério das Finanças do pagamento de 850 milhões de euros para o Novo Banco.



Esta terça-feira, Centeno admitiu, em entrevista, uma falha de comunicação entre o seu gabinete e o do primeiro-ministro quanto à injeção de capital no Novo Banco, mas "não uma falha financeira", que seria desastrosa.