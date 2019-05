O primeiro-ministro António Costa afirma ter recebido o memorando sobre a recuperação do material furtado em Tancos apenas um ano depois de o documento ter sido entregue no gabinete do então ministro da Defesa Azeredo Lopes, pelo antigo diretor nacional da Polícia Judiciária Militar. As declarações do primeiro-ministro constam das respostas por escrito enviadas próprio à comissão de inquérito sobre o caso e são citadas pelo Diário de Notícias.O memorando "não assinado, não datado e não timbrado" foi entregue ao gabinete de Azeredo Lopes a 20 de outubro de 2017 pelo coronel Luís Vieira. Mas Costa diz que apenas recebeu o documento a 12 de outubro de 2018, dia em que o minsitro da Defesa abandonou o cargo.