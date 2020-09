O primeiro-ministro afirmou que é imperioso conseguir travar o crescimento desta pandemia e que é impossível voltar a parar o país como aconteceu em março devido à pandemia de Covid-19."Seguramente na próxima semana chegaremos a 1000 novos casos por dia", afirmou António Costa depois da reunião do Gabinete de Crise, lembrando que os novos casos têm vindo a aumentar.Para minimizar os efeitos deste aumento, o chefe de Governo destacou cinco regras que considera fundamentais: usar a máscara "sempre que necessário"; higienizar regularmente as mãos; tossir e espirrar para o cotovelo e nunca para as mãos; manter o distanciamento físico e utilizar a aplicação de rastreio Stayaway Covid.O primeiro-ministro lembrou que "não podemos voltar a privar crianças e jovens do acesos à escola, nem separar as famílias no Natal como fizemos na Páscoa". O governante lembra que nesta altura é essencial "travar a pandemia através da responsabilidade social". E assegurou que "não há razões para medos mas há razões para todos termos cautela"."O custo social do confinamento foi brutal, o sofrimento pessoal de cada um foi enorme, a dor das famílias foi enorme e temos de evitar passar por isso tudo outra vez", disse o primeiro-ministro depois da reunião do Gabinete de Crise."Não podemos parar o País como em março, agora o controle da pandemia depende da responsabilidade de cada pessoa, de cada um de nós", reforçou.