Catarina Martins trouxe ao debate quinzenal o problema da eventual fuga de capitais da venda da participação de Isabel dos Santos . Mas António Costa diz estar de pés e mãos atados.

"O Governo não tem qualquer instrumento que lhe permita intervir", declarou Costa, lembrando a "separação de poderes" e frisando que "a entidade reguladora é o Banco de Portugal ".

"O Governo não pode impor ao Eurobic em que jurisdição pode fazer essa venda", afirmou, acrescentando, que não é o Governo que pode decretar a extensão do arresto, são as autoridades judiciais".

"A filha do antigo PR de Angola tem as suas contas arrestadas em Portugal. Onde será recebido o pagamento do BIC pelos espanhóis do Abanca? Hoje mesmo, o governador do BdP lavou as mãos: remeteu para a justiça.

Como vai o governo impedir que o arresto judicial das contas de Isabel dos Santos em Portugal seja contornado nesta venda e que Isabel dos Santos se aproprie de milhões de euros?", questionou Catarina Martins.

A coordenadora do BE queria saber se "o Governo tinha garantias de que a venda do BIC não será aproveitada para uma nova operação de branqueamento de capitais pela parte de Isabel dos Santos", atacando a atuação do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que na sua opinião "tem sido um fechar de olhos permanente".