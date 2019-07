Costa promete que vai beneficiar classe média

Além disso, o candidato socialista anunciou que quer "aumentar as deduções relativamente aos filhos em função do número de filhos". Este desagravamento de impostos aumentará em função do número de filhos e não terá em conta o rendimento dos agregados familiares.



Para António Costa esta é uma "medida muito importante para apoiar as jovens famílias", de forma a desencadear uma "inversão da trajetória demográfica que é particularmente negativa" em Portugal.



Acresce que o Governo pretende incorporar no abono de família o "cheque de creche" na próxima legislatura de forma a "apoiar o financiamento das creches na primeira infância", disse Costa.



Centeno no FMI? "É hipótese"



O nome Mário Centeno está em cima da mesa para ser o próximo diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), cargo deixado vago por Christine Lagarde que vai para presidente do Banco Central Europeu (BCE). Em entrevista à Rádio Observador, o primeiro-ministro confirmou essa hipótese, mas garantiu que essa não é uma prioridade.



"Centeno no FMI é hipótese, mas não é objetivo", disse António Costa quando questionado sobre a especulação dos últimos dias.



Relatório sobre fundo Revita



António Costa disse que o relatório do Tribunal de Contas que tece críticas muito fortes à atribuição dos fundos nos incêndios de Pedrógão Grande é constituído por "suposições" e "dúvidas metodológicas".



Em entrevista à rádio, o primeiro-ministro foi confrontado com as conclusões de um documento que defende que os critérios para a atribuição das ajudas foram "imprecisos e insuficientemente divulgados", mas também que não houve uma política coordenada de assistência com base nos donativos.



"Do que eu vi na comunicação social não vi que fosse apontado um único caso de má utilização dos fundos. Vi dúvidas metodológicas sobre a situação", apontou. "Dizer que não foram definidos concretamente os objetivos não é correto", considerou Costa.

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta sexta-feira, 19 de julho, que o programa do Partido Socialista contará com medidas para desagravar os impostos para a classe média e para os cidadãos com filhos."Na próxima legislatura vamos continuar a aumentar a progressividade do IRS", garantiu António Costa em entrevista ao Observador. O líder do PS prometeu criar mais escalões, desdobrando-os, para "reduzir a tributação sobre a classe média", caso o Partido Socialista venha a ser eleito nas eleições de 6 de outubro.