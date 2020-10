Costa diz que app é menos restritiva das liberdades do que a máscara

O primeiro-ministro afirmou, este sábado, que obrigar as pessoas a usar máscara ou a ficar em casa é muito mais restritivo do que impor a utilização da aplicação StayAway Covid. Estas declarações foram proferidas no "Encontro Digital com António Costa", uma iniciativa do PS para esclarecer dúvidas sobre o Orçamento de Estado (OE) para 2020-2021 que foi transmitida em directo nas redes sociais do partido.António Costa voltou a reforçar a necessidade de utilizar a aplicação StayAway Covid, insistindo que esta medida pode ser essencial para impedir um novo confinamento.Numa entrevista com a jornalista Maria Elisa Domingues, o líder do Governo disse: "Obrigar a ficar em casa é muito mais constringente da sua liberdade do que obviamente ter a máscara ou ter a aplicação", acrescentando ainda que, na sua opinião, o "uso obrigatório da máscara" é mais restritivo para as liberdades individuais do que a instalação da aplicação StayAway Covid. "Acho que há um grande desconhecimento e má compreensão da aplicação" e que terá sido esse desconhecimento a espoletar as reações negativas à mesma.O primeiro-ministro admitiu a hipótese de poder ter explicado mal a proposta de lei, referindo que seria ridículo haver polícias a vasculhar os telemóveis dos cidadãos em busca da app.

"Uma das razões pela qual eu tive dúvidas sobre a oportunidade do estado de emergência [quando foi acionado] é porque tive a perceção que se calhar mais tarde seria mais útil o estado de emergência, porque naquela altura as pessoas estavam voluntariamente a ficar em casa", admitiu.

Segundo o chefe do executivo, "desde o apelo no Conselho de Ministros até agora já houve um crescimento muito significativo do número de descargas" da aplicação.

Sobre o reforço das equipas de saúde pública e o facto de o mesmo não ter sido feito atempadamente quando houve menos casos, Costa afirmou que esse reforço foi feito e que em conjunto, o Orçamento de 2020 e o Orçamento Suplementar para este ano dotaram o SNS de mais 1.400 milhões de euros, mais do que em toda a legislatura anterior do Governo. E disse ainda que foram contratadas mais 4.200 pessoas só devido à Covid-19.