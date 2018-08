"Claro que esta medida não obriga ninguém a voltar. Claro que esta medida não prescinde de outros esforços que têm de ser feitos, designadamente em matéria laboral e relativamente às oportunidades de salário. Agora,

o nosso País, se quer continuar a crescer, se quer continuar a criar postos de trabalho, tem de aumentar os recursos humanos

"Vou continuar atento. E, seguramente, como muitos já propuseram, é possível daqui até à versão final do Orçamento do Estado melhorar esta proposta, de forma a que possa corresponder àquele que tem de ser o nosso objetivo: Portugal tem de continuar a crescer e por isso tem de aproveitar os seus recursos, tem de apostar na inovação e tem de aumentar os seus recursos humanos. É isso que queremos fazer", disse ao DN.





"Há coisa de 20 anos, eu e o João André éramos colegas na faculdade. Depois ele quis ser professor. Como a tantos outros, os governos do PSD-CDS e do PS disseram-lhe que não o podia ser no seu país e, se quisesse, que emigrasse. Foi o que o João fez, para Inglaterra. De onde ajudou muitos outros professores a fazerem o mesmo que ele, ao criar a página/blogue "como dar aulas em Inglaterra". Hoje, na página 2 do Público, o João manda o primeiro-ministro a um certo sítio, que é o sítio certo para quem ajudou a criar o problema e agora finge (só finge) que o quer resolver. Obrigado João", escreveu o eurodeputado comunista João Ferreira na sua página do Facebook, ao partilhar o artigo de João André Costa com o título "Eu quero pagar o IRS por inteiro".





Nunca, senhor primeiro-ministro, foi minha preocupação pagar menos IRS.

Quem me dera à data, desempregado, desesperado, esfomeado, poder pagar IRS! Era sinal de que tinha trabalho, um meio de subsistência, não mais sendo necessário sair do país e de tudo o que amo, a praia, o mar, a família, os amigos, uma vida em troca", lê-se no artigo de João André Costa, um dos vários emigrantes que vieram a público nos últimos dias defender que a medida não será suficiente para os convencer a regressar.





"Para gerar condições para atrair os que partiram, todas as medidas são bem-vindas", assegurou ao Jornal de Negócios António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial (CIP), defendendo que o país tem uma enorme carência de mão-de-obra qualificada.



"Este tipo de medidas é positivo", concordou ao mesmo jornal João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), que só lamenta que não haja uma abordagem mais abrangente ao problema de atrair os jovens qualificados que saíram do país. "O facto de não estar integrada num plano mais estruturado mostra que obedece a conjunturas de chamada de atenção política", criticou.





Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), considerou que qualquer medida "que promova o regresso de quadros é bem-vinda".