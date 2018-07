António Costa chegou quase um quarto de hora atrasado ao debate sobre o Estado da Nação e fez uma intervenção que motivou apartes exaltados das bancadas da direita e trocas de galhardetes entre o primeiro-ministro e o PSD e o CDS. Mas foi para BE, PCP e PEV que foram as principais mensagens de Costa."Quero ser claro: não será pelo facto de estarmos a pouco mais de um ano de eleições que vamos sacrificar o que já conquistámos ou mudar de rumo. O próximo Orçamento do Estado é, em primeiro lugar, um orçamento de continuidade", avisou António Costa, explicando que quer continuar a repor rendimentos e direitos, mas sem pôr em causa as contas públicas."Não podemos pôr em causa tudo aquilo que conseguimos. Para não voltar a ter famílias em constante sobressalto sobre o dia de amanhã , temos de ter a coragem de dizer claramente o que é possível e o que não é", disse o primeiro-ministro, que promete um Orçamento com a continuação da reposição de direitos, mas que, com esta frase, volta a deixar no ar a ideia já várias vezes repetida de que não será possível repor os nove anos de carreira congelada dos professores.Costa prometeu "continuidade na melhoria dos serviços públicos", promoção do investimento e redução das desigualdades a par da redução da dívida e do défice.Continuidade foi, de resto, umas das palavras-chave do discurso que surge depois de vários sinais de tensão à esquerda.António Costa quis deixar claro que o que o Governo respeitou o estabelecido pela Europa, mas também o acordado com a esquerda.Se no Congresso do PS em Maio ignorou os parceiros da esquerda, no discurso do Estado da Nação emendou a mão e fez questão de frisar que o que foi alcançado pelo Governo se deve à solução governativa que saiu das legislativas de 2015."Essa mudança só foi possível porque se formou nesta Assembleia uma maioria que viabilizou o programa deste Governo e tem viabilizado a sua execução que, pela parte do Governo, prosseguiremos com determinação e confiança, no horizonte da legislatura", disse Costa, um dia depois de Augusto Santos Silva, o seu número dois no Governo, ter provocado um sobressalto à esquerda por dizer em entrevista ao Público que uma geringonça 2.0 teria de passar por um acordo que incluísse aqueles que são os dois temas que mais dividem PS, BE, PCP e PEV, a política externa e a política europeia.Costa começou, aliás, por elencar os quatro compromissos que garante ter cumprido: virar a página da austeridade, relançar a economia através da recuperação de rendimentos, recuperar os níveis de protecção social, equilibrar de modo sustentado as finanças públicas."Conseguimos porque mudámos de políticas", vincou, voltando a lembrar os bons números do crescimento e do emprego."Temos mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade", assegurou o líder do Governo, sublinhando que isso foi conseguindo equilibrando os acordos à esquerda com os compromissos europeus."Na base dos resultados do défice não está qualquer corte nem falta a qualquer compromisso assumido com os portugueses ou nesta Assembleia", frisou, respondendo por antecipação a uma crítica recorrente da direita, segundo a qual o Governo está a beneficiar da boa conjuntura económica."Os resultados que alcançámos não resultam nem do acaso nem da conjuntura. Eles só são possíveis porque mudámos as políticas", afirmou António Costa, que quis também contrariar a ideia de que os serviços públicos estão a sofrer as consequências da falta de investimento deste Governo."Não prosseguimos a austeridade, investimos para recuperar os danos da austeridade nos serviços públicos", assegurou o primeiro-ministro, desvalorizando a ideia de que não está a fazer reformas."Ao contrário do que muitas vezes é repetido, não temos governado ao sabor do dia a dia nem sem visão estratégica. Pelo contrário: temos, de forma aberta e participada pela sociedade, procurando dotar o país dos necessários instrumentos estratégicos de médio prazo", defendeu.