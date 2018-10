A descida do IVA da energia e o fim dos vistos Gold através da compra de imóveis foram as duas reivindicações que o Bloco trouxe ao debate quinzenal.

"A descida do custo da electricidade é muito importante", reconheceu António Costa, antes de lembrar que "também é muito importante" aumentar pensões, descongelar carreiras e contratar funcionários. O primeiro-ministro não o disse claramente, mas a mensagem para Catarina Martins era a de que não há dinheiro para aquela que era uma das medidas que o BE queria inscrever no Orçamento do Estado para 2019, que ainda está a ser concluído.



Costa ainda admitiu que até à última hora, incluindo "o debate na especialidade" do Orçamento, há possibilidade para introduzir alterações no documento, mas ficou claro que não há muita margem para satisfazer a pretensão bloquista de baixar já o custo da electricidade.



COSTA ADMITE MUDAR REGRAS DOS VISTOS GOLD, MAS NÃO JÁ...



A resposta ao pedido para alterar o regime dos vistos Gold foi mais positiva, mas António Costa deixou claro que as mudanças que puderem vir a ser feitas não serão já introduzidas no Orçamento do Estado.



Depois de Catarina Martins citar um relatório hoje divulgado sobre a alegada existência de casos de corrupção relacionados com a atribuição de vistos Gold, o chefe de Governo garantiu que no executivo estão "disponíveis para analisar todos os riscos de corrupção" e adiantou que este regime está "num processo de avaliação".



Costa mostrou-se disponível para alterar "o tipo de investimento que pode ser relevante para a atribuição dos vistos Gold", depois de a coordenadora do BE recordar o impacto que este regime está a ter no aumento da especulação imobiliária, mas não adiantou pormenores sobre o que poderá mudar.



De qualquer modo, António Costa considera que estas mudanças não devem ser feitas já. "O Orçamento não é o instrumento mais adequado", argumentou, defendendo que este regime "pode com vantagem ser tratado em legislação autónoma e em momento autónomo".