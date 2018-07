Manuel Alegre chegou a dizer ao Expresso que Augusto Santos Silva tinha passado "uma certidão de óbito à geringonça" quando disse hoje em entrevista ao Público que um novo acordo à esquerda teria de incluir a política externa e europeia, precisamente os temas que mais dividem o PS de BE, PCP e PEV. E Francisco Assis disse à RR que estava enunciado "o princípio da impossibilidade geral da geringonça". Mas as notícias sobre a morte da geringonça podem ter sido manifestamente exageradas, pelo menos no que depender de António Costa.Depois de um Congresso na Batalha em que Costa decidiu ignorar os parceiros da esquerda, não lhes fazendo qualquer referência, as sondagens da Aximage para a Cofina vieram mudar o pensamento dominante no Largo do Rato sobre o futuro da geringonça. Os dados que mostram o apoio esmagador dos eleitores do PS (56%), mas também do BE e do PCP à solução governativa de esquerda fizeram António Costa perceber que talvez já não faça assim tanto sentido a máxima sobre as eleições se ganharem ao centro. A percepção do apoio popular à geringonça obrigou a um repensar de uma estratégia de aproximação ao centro que tinha sido iniciada meses antes do Congresso, precisamente com um artigo de Santos Silva no Público.De resto, o próprio Santos Silva elogia os parceiros à esquerda e até faz votos de renovação da actual solução na entrevista desta quinta-feira ao Público e à Renascença, assegurando que há "todas as condições para fazer um acordo que signifique um avanço no que diz respeito a políticas estruturais de que o país precisa". O problema é quando elenca as áreas em que, no seu entender, socialistas, bloquistas, comunistas e verdes se devem entender. O número dois do Governo diz que o acordo deve versar sobre "território, ambiente, transição energética, política económica" e acrescenta-lhe a "política externa e europeia", os pontos em que mais dificilmente haverá possibilidade de convergência entre PS, BE, PCP e PEV.O raciocíonio de Santos Silva é o de que uma 'geringonça 2.0' obrigaria a "um nível de comprometimento superior". Mas António Costa percebeu a encruzilhada em que esse "comprometimento" poderia pôr uma solução governativa à esquerda e fez uma declaração ao Público para emendar o que tinha sido dito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros."Este é o grau de compromisso possível com a convergência que alcançámos. Ora, o que corre bem não deve ser perturbado nem interrompido", diz o primeiro-ministro, numa declaração que serve para aliviar a pressão à esquerda."Nem um optimista irritante como eu acredita que seja possível superar divergências que são identitárias. Mas também não considero que seja necessário. Como provámos nesta legislatura, podemos entender-nos sobre o que queremos fazer em conjunto, respeitando a identidade cada um", vinca António Costa para tentar pôr fim à polémica.É que, apesar de BE e PCP terem optado por não reagir, as reacções à entrevista de Santos Silva deixam claro o potencial explosivo de pensar em incluir a política externa e a Europa num eventual futuro compromisso político à esquerda.Manuel Alegre, defensor desta solução governativa não tardou em reagir ao Expresso, notando que Santos Silva "está a passar uma certidão de óbito à geringonça", quando diz que tem de haver acordo sobre matérias em relação às quais António Costa sempre disse não haver drama em não haver convergência.Francisco Assis, um dos principais detratores da geringonça, chegou à mesma conclusão de Alegre. Num espaço de comentário na RR, Assis declarou que "esta entrevista mostra que não é possível uma geringonça parte dois".Perante as reacções às palavras de Santos Silva, António Costa percebeu que não podia ficar calado e deixar passar a ideia de que o seu número dois no Governo estava, em seu nome, a enunciar já os termos de um eventual futuro acordo. Cauteloso, Costa optou por falar ao Público para tentar matar a polémica e asabe que amanhã, no debate do Estado da Nação, Carlos César também deve tentar acalmar os ânimos e manter as pontes à esquerda.Mas o tema europeu promete ser uma das pedras no sapato da relação com o PS e a esquerda, sobretudo tendo em conta que 2019 é ano de eleições europeias. De resto, Catarina Martins, que diz na moção que vai levar à convenção bloquista em Novembro, que o BE "quer ser força de Governo" em 2019, mas vinca a necessidade de abrir um processo de renegociação dos tratados europeus para que seja possível ter um governo de esquerda. Ou seja, as"contradições" que tantas vezes Jerónimo de Sousa tem apontado a este Governo e ao PS não vão sair da agenda política.